Запишите получившиеся слова и произведите их морфемный разбор
Русский язык
Запишите получившиеся слова и произведите их морфемный разбор
Ответ(ы):
Гость:
Полянка. Полян-корень К-суффикс А-окончание
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