Упростите выражение : -15а-8в-3+11а и найдите его значение при а=-14 и в=-3. Составьте сумму многочленов: 7х^3-8x+15 и приведите к стандартному виду. Запишите разность многочленов : 8х^2-3х+5 и 6х^ 2-8 в стандартном виде. Пр...

Алгебра

Упростите выражение : -15а-8в-3+11а и найдите его значение при а=-14 и в=-3. Составьте сумму многочленов: 7х^3-8x+15 и приведите к стандартному виду. Запишите разность многочленов : 8х^2-3х+5 и 6х^ 2-8 в стандартном виде. Приведите многочлен 4х 4-12х^ 3+3х^ 4-7х^ 2+7х-х^ 4 к стандартному виду

Автор: Гость