Упростите выражение : -15а-8в-3+11а и найдите его значение при а=-14 и в=-3. Составьте сумму многочленов: 7х^3-8x+15 и приведите к стандартному виду. Запишите разность многочленов : 8х^2-3х+5 и 6х^ 2-8 в стандартном виде. Пр...

Алгебра
Упростите выражение : -15а-8в-3+11а и найдите его значение при а=-14 и в=-3. Составьте сумму многочленов: 7х^3-8x+15 и приведите к стандартному виду. Запишите разность многочленов : 8х^2-3х+5 и 6х^ 2-8 в стандартном виде. Приведите многочлен 4х 4-12х^ 3+3х^ 4-7х^ 2+7х-х^ 4 к стандартному виду
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Упростите выражение: 15a-8b-3+11 а= 4a-8b-3=6×(-14)-8×(-3)+3=56-24+3=35
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