1. Что относится к причинам политической раздробленности Руси?а) Господство натур??льного хозяйстваб) Упадок торговли по Днепру вследствии половецкой опасностив) Усиление Киева, как центра государства Киевская Русьг) Рост и раз...
История
1. Что относится к причинам политической раздробленности Руси?а) Господство натур??льного хозяйстваб) Упадок торговли по Днепру вследствии половецкой опасностив) Усиление Киева, как центра государства Киевская Русьг) Рост и развитие городов Киевской Русид) Отток населения в северо-восточную часть Русие) Ослабление власти удельных князей
Ответ(ы):
Гость:
Я считаю,что правильный ответ в)-Усиление Киева,как центра государства Киевская Русь
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