1. Что относится к причинам политической раздробленности Руси?а) Господство натур??льного хозяйстваб) Упадок торговли по Днепру вследствии половецкой опасностив) Усиление Киева, как центра государства Киевская Русьг) Рост и раз...

История
1. Что относится к причинам политической раздробленности Руси?а) Господство натур??льного хозяйстваб) Упадок торговли по Днепру вследствии половецкой опасностив) Усиление Киева, как центра государства Киевская Русьг) Рост и развитие городов Киевской Русид) Отток населения в северо-восточную часть Русие) Ослабление власти удельных князей
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я считаю,что правильный ответ в)-Усиление Киева,как центра государства Киевская Русь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
I. What do people use the Internet for? 2. The Internet is popular only with young people, isn't it? Why do you think so? 3. What are the drawbacks...
Ответить
Другие предметы
Кого называют граждпнином страны
Ответить
Математика
Работая вместе Даша и Катя тратят 12 мин. За сколько мин закончит эту работу сама Катя если Даша заканчивает ее за 15 минут?
Ответить
Алгебра
Упростите выражение : -15а-8в-3+11а и найдите его значение при а=-14 и в=-3. Составьте сумму многочленов: 7х^3-8x+15 и приведите к стандартному в...
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста сделать химию. Номер 5. Заранее огромное спасибо.
Ответить