1. Что относится к причинам политической раздробленности Руси?а) Господство натур??льного хозяйстваб) Упадок торговли по Днепру вследствии половецкой опасностив) Усиление Киева, как центра государства Киевская Русьг) Рост и раз...

История

1. Что относится к причинам политической раздробленности Руси?а) Господство натур??льного хозяйстваб) Упадок торговли по Днепру вследствии половецкой опасностив) Усиление Киева, как центра государства Киевская Русьг) Рост и развитие городов Киевской Русид) Отток населения в северо-восточную часть Русие) Ослабление власти удельных князей

Автор: Гость