Кого называют граждпнином страны
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Кого называют граждпнином страны
Ответ(ы):
Гость:
Гражданин - это человек, который имеет правовую связь с определенным государством, что позволяет ему иметь все права, предоставляемые законами этой страны и исполнять все установленные законами обязанности.
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