ДАЮ РОВНО 100 БАЛЛОВ! На полке 23 учебника по разным предметам, в том числе 2 по "Истор??и отечества ",3 по "истории древнего мира" и 5 по" Археологии". Переплеты учебников совпадают. Найти вероятность того, что наудачу извлече...
Алгебра
ДАЮ РОВНО 100 БАЛЛОВ! На полке 23 учебника по разным предметам, в том числе 2 по "Истор??и отечества ",3 по "истории древнего мира" и 5 по" Археологии". Переплеты учебников совпадают. Найти вероятность того, что наудачу извлеченный в сумерках учебник окажется : а) по "истории отечества " б) по "истории древнего мира" в) по "археологии " г) взяли либо по" истории отечества " , либо по "истории древнего мира" , либо по "Археологии " д) взяли другой учебник
Ответ(ы):
Гость:
Шанс вытянуть учебники по истории и археологии равен 43%, на остальные 57%. 10 учебников - 100% Истории отечества 20% Истории Древнего мира 30% Археологии 50% Следовательно, по истории отечества 43/5=8,6%, по археологии -43%/5 = 21,5%, по истории древнего мира - 43%-8,6%-21,5%=12,9% Ответы: История отечества - 8,6%, История Древнего Мира - 12,9%, Археология - 21,5%, остальные - 57%
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