ДАЮ РОВНО 100 БАЛЛОВ! На полке 23 учебника по разным предметам, в том числе 2 по "Истор??и отечества ",3 по "истории древнего мира" и 5 по" Археологии". Переплеты учебников совпадают. Найти вероятность того, что наудачу извлече...

Алгебра

ДАЮ РОВНО 100 БАЛЛОВ! На полке 23 учебника по разным предметам, в том числе 2 по "Истор??и отечества ",3 по "истории древнего мира" и 5 по" Археологии". Переплеты учебников совпадают. Найти вероятность того, что наудачу извлеченный в сумерках учебник окажется : а) по "истории отечества " б) по "истории древнего мира" в) по "археологии " г) взяли либо по" истории отечества " , либо по "истории древнего мира" , либо по "Археологии " д) взяли другой учебник

Автор: Гость