Написать небольшой рассказ о какой-либо профессии, используя профессионализмы.
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Написать небольшой рассказ о какой-либо профессии, используя профессионализмы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учитель, это самая важная профессия в мире. Потому что если бы не было учителей, кто бы нас учил, давал знания? Если бы не было учителей, не было бы не врачей, не пожарных и не других важных профессий. Потому что Учитель всех учит, всем помогает и всегда все учителя очень добрые и справедливые
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