Написать письмо Гансу Христиану Андерсену.Заранее спасибо
Литература
Написать письмо Гансу Христиану Андерсену.Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь, я тебе помогла. Прошу... Будь оригенальным. Измени хоть немножечко этот текст. Пожалуйсти)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выписать восклицательное(ые) предложение(я). Да уж где нам! Сиротинки мы, всеми о??иженные. Вот у наших соседей всё есть, и всё хорошо. Кто-то ...
Физика
Окружающий мир
Название продукта. творог 18г, сыр27г, фасоль16г , хлеб8г. Вкаком количестве продукта ??одержится суточнач норма белка
Литература