Написать письмо Гансу Христиану Андерсену.Заранее спасибо

Литература
Написать письмо Гансу Христиану Андерсену.Заранее спасибо
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Гость:
Надеюсь, я тебе помогла. Прошу... Будь оригенальным. Измени хоть немножечко этот текст. Пожалуйсти)))
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