Какой путь в прастранствепроходит свет за 30 с если скорость светасоставляет 300 000км/ч

Физика
Какой путь в прастранствепроходит свет за 30 с если скорость светасоставляет 300 000км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=tv S=0,5×300000=150000км.
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