Склади i розвяжи задачу. Було 27 кг i 32 кг. Продали -39 кг. Залишилось -?
Математика
Склади i розвяжи задачу. Було 27 кг i 32 кг. Продали -39 кг. Залишилось -?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(27+32)-39=20 27+32=59 59-39=20
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