Очень нужно сочинение по русскому языку на тему "Лес за окном". 5 класс, но чтобы было не очень большим.
Русский язык
Очень нужно сочинение по русскому языку на тему "Лес за окном". 5 класс, но чтобы было не очень большим.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенний лес За окном уже стемнело. Сегодня особый вечер. Сегодня в первый раз в жизни я побывал в осеннем лесу. Подумать только: дожить до без малого тридцати и только сегодня... Я наливаю себе чай и вспоминаю. Нет, конечно, я и раньше ходил в лес, ходил и осенью. Когда я был совсем ребенком, меня водили туда родители (мы жили на окраине города, поэтому лес был рядом). Мы просто гуляли, и веселились. Я очень рад(а) прожитому мгновению детства
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
По стебельку цветка ползут одна за другой две улитки. сейчас расстояние между ним?? равно 10 см. через 3 минуты расстояние уменьшится на 4 см. како...
Математика
Миша купил тетради и заплатил 27 руб. Костя купил в 6 раз больше таких же тетрадей. С??олько заплатил Костя за свои тетради? Решите задачу!
История