Очень нужно сочинение по русскому языку на тему "Лес за окном". 5 класс, но чтобы было не очень большим.

Русский язык
Очень нужно сочинение по русскому языку на тему "Лес за окном". 5 класс, но чтобы было не очень большим.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенний лес За окном уже стемнело. Сегодня особый вечер. Сегодня в первый раз в жизни я побывал в осеннем лесу. Подумать только: дожить до без малого тридцати и только сегодня... Я наливаю себе чай и вспоминаю. Нет, конечно, я и раньше ходил в лес, ходил и осенью. Когда я был совсем ребенком, меня водили туда родители (мы жили на окраине города, поэтому лес был рядом). Мы просто гуляли, и веселились. Я очень рад(а) прожитому мгновению детства 
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