Очень нужно сочинение по русскому языку на тему "Лес за окном". 5 класс, но чтобы было не очень большим.

Гость: Гость:

Осенний лес За окном уже стемнело. Сегодня особый вечер. Сегодня в первый раз в жизни я побывал в осеннем лесу. Подумать только: дожить до без малого тридцати и только сегодня... Я наливаю себе чай и вспоминаю. Нет, конечно, я и раньше ходил в лес, ходил и осенью. Когда я был совсем ребенком, меня водили туда родители (мы жили на окраине города, поэтому лес был рядом). Мы просто гуляли, и веселились. Я очень рад(а) прожитому мгновению детства