Выписать восклицательное(ые) предложение(я). Да уж где нам! Сиротинки мы, всеми о??иженные. Вот у наших соседей всё есть, и всё хорошо. Кто-то наделил их всеми благами, а нас этими благами обделил, - кто? Долго, мучительно...

Русский язык

Выписать восклицательное(ые) предложение(я). Да уж где нам! Сиротинки мы, всеми о??иженные. Вот у наших соседей всё есть, и всё хорошо. Кто-то наделил их всеми благами, а нас этими благами обделил, - кто? Долго, мучительно и бессильно завидовали мы Западной Европе, её широкому просвещению, её гордым правам. Теперь завидуем столь же мучительно, - и неужели столь же бессильно? - японцам: их скороспелой, но очевидной культурности, их подготовленности... Завидно. Да кто же мешает нам самим завести всё такое и даже лучшее. Чиновник, что ли? Да чиновник-то откуда же взялся? Не уроженцами же луны комплектуются кадры нашего многочисленного чиновничества. Чиновник - плоть от плоти и кость от кости нашей.

Автор: Гость