Написать по английский яка погода и чи подобаеця вона тоби

Английский язык
Написать по английский яка погода и чи подобаеця вона тоби
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
What the weather? -Какая погода? А второй вопрос не понимаю....
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