Написать по английский яка погода и чи подобаеця вона тоби
Английский язык
Написать по английский яка погода и чи подобаеця вона тоби
Ответ(ы):
Гость:
What the weather? -Какая погода? А второй вопрос не понимаю....
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