Огурцами засадили 1/3 огорода, а помидорами-30% огорода. Какими овощами, огурцами или помидорами, засадили большую площадь? помогите пожалуйста подробно с условием и решением
Математика
Огурцами засадили 1/3 огорода, а помидорами-30% огорода. Какими овощами, огурцами или помидорами, засадили большую площадь? помогите пожалуйста подробно с условием и решением
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