Отец и сын могут вместе покрасить забор за 6 часов. За сколько часов отец может сам покрасить забор, если сыну для этого надо 24 часа? Зарание спасибо!)))

Математика

Отец и сын могут вместе покрасить забор за 6 часов. За сколько часов отец может сам покрасить забор, если сыну для этого надо 24 часа? Зарание спасибо!)))

Автор: Гость