Отец и сын могут вместе покрасить забор за 6 часов. За сколько часов отец может сам покрасить забор, если сыну для этого надо 24 часа? Зарание спасибо!)))
Математика
Отец и сын могут вместе покрасить забор за 6 часов. За сколько часов отец может сам покрасить забор, если сыну для этого надо 24 часа? Зарание спасибо!)))
Ответ(ы):
Гость:
Решение: (+)*6=1 +=1 =1- = 3x=24 х=8 Ответ: 8 часов
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