Отец и сын могут вместе покрасить забор за 6 часов. За сколько часов отец может сам покрасить забор, если сыну для этого надо 24 часа? Зарание спасибо!)))

Математика
Отец и сын могут вместе покрасить забор за 6 часов. За сколько часов отец может сам покрасить забор, если сыну для этого надо 24 часа? Зарание спасибо!)))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение: (+)*6=1 +=1 =1- = 3x=24 х=8 Ответ: 8 часов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста! 5 и 6 задание
Ответить
Математика
При каком значении x верна пропорции x+1/3=1/5:0.1
Ответить
Українська мова
Які закінчення мають прикметники у називному відмінку однини і множини
Ответить
Математика
Нужно число 2525 разделить на простые множители
Ответить
Биология
Какие 2 цепи питания могут сложиться в волге?
Ответить
Математика
Составить верную пропорцию из чисел 8;10;25;20
Ответить
Математика
Помогите к данным глаголами придумайте и запишите словосочетания существительного с именем прилагательным мужского рода. Вывесить(что?)... . Вско...
Ответить
Математика
4километра 8метров=?метров
Ответить
Русский язык
Ребят , пожалуйста ну кто-нибудь помогите, 3 раз пишу все игнорят кому не трудно)
Ответить
Химия
Узнайте масу натрий гидроксида, необходимая для взаэмодействия с Карбон(IV) оксидом объёмом 6,72 л (н.у.)
Ответить