Личное местоимение я в начальной форме
Русский язык
Личное местоимение я в начальной форме
Ответ(ы):
Гость:
Я - это и есть начальная форма.
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