Написать прилагательные в дательном падеже: ранний,растерянный,жёлтый,чёрная,радостная,водная,глубокое,синее,тихое.

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Написать прилагательные в дательном падеже: ранний,растерянный,жёлтый,чёрная,радостная,водная,глубокое,синее,тихое.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Раннему, растерянному, жёлтому, чёрному, родостному, водному, глубокому, синему, тихому.
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