Синтетической разбор по-зимнему молчит лес

Русский язык
Синтетической разбор по-зимнему молчит лес
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По-зимнему молчит лес. По-зимнему - обстоятельство образа действия, выражено наречием. Молчит - сказуемое, выражено глаголом. Лес - подлежащее, выражено существительным. ( Повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, ни чем не осложнено) Удачи!
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