ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Расскажите все про болезнь "Фен шуй" Что она делает!!!
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Расскажите все про болезнь "Фен шуй" Что она делает!!!
Ответ(ы):
Гость:
Это не болезнь. Это типа науки, как правильно жить, расставлять вещи по углам, деньги в угол денежный, и в том же духе
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