Написать про любимую погоду ( снегопад) даю 15 баллов

Английский язык
Написать про любимую погоду ( снегопад) даю 15 баллов
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