Написать проэкт на тему мода будущего(уровень 5 класс)
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Написать проэкт на тему мода будущего(уровень 5 класс)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Модные тенденции в современном мире развиваются стремительно и ярко. Я думаю, что мода в будущем будет носить лозунг ''Красиво и удобно''. Это должна быть одежда удобная и практичная, потому-что, при становящемся всё более активным образе жизни, неудобная и непрактичная одежда потеряет свои преимущества. Одежда, конечно же, должна быть красивой. Надеюсь, в будущем мы увидим ещё большее разнообразие фасонов, чем сейчас. Моду будущего мы делаем сами. И то, насколько быстро и качественно она будет развиваться, зависит от нас.
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