В вагон загрузили 8 ящиков и 5 тракторных деталей с одинаковым количеством деталей в каждом ящике. Деталей для автомобилей было на 1500 штук больше , чем для тракторов. Сколько деталей каждого вида загрузили в вагон ? Решите за...
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В вагон загрузили 8 ящиков и 5 тракторных деталей с одинаковым количеством деталей в каждом ящике. Деталей для автомобилей было на 1500 штук больше , чем для тракторов. Сколько деталей каждого вида загрузили в вагон ? Решите задачу, построив схему "целое-часть"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8-5=3 2)1500:3=500(д)в1ящ 3)500*5=2500(д)тр 4)500*8=4000(д)
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