В вагон загрузили 8 ящиков и 5 тракторных деталей с одинаковым количеством деталей в каждом ящике. Деталей для автомобилей было на 1500 штук больше , чем для тракторов. Сколько деталей каждого вида загрузили в вагон ? Решите за...

Математика

В вагон загрузили 8 ящиков и 5 тракторных деталей с одинаковым количеством деталей в каждом ящике. Деталей для автомобилей было на 1500 штук больше , чем для тракторов. Сколько деталей каждого вида загрузили в вагон ? Решите задачу, построив схему "целое-часть"

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