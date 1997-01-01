Написать программу. Вычислить сумму чисел больше -50 и меньше 200, которые заканчива??тся на 5 и 0.( цикл "для")
Информатика
Написать программу. Вычислить сумму чисел больше -50 и меньше 200, которые заканчива??тся на 5 и 0.( цикл "для")
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