Написать программу. Вычислить сумму чисел больше -50 и меньше 200, которые заканчива??тся на 5 и 0.( цикл "для")

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Написать программу. Вычислить сумму чисел больше -50 и меньше 200, которые заканчива??тся на 5 и 0.( цикл "для")

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