Написать рассказ о первом дне весны СРОЧНО!!!
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Написать рассказ о первом дне весны СРОЧНО!!!
Ответ(ы):
Гость:
Первый день весны это всегда очень радостное событие. Долго, долго была холодна зима, постоянные морозы и метели, пасмурное небо, но у тебя в мыслях весна. И вот наконец то первый день весны пришел! Небо начинает проясняться, льды таят, и морозы исчезают. Наступает долгожданная весна. Вне сомнений самое красиво время года. Идешь и радуешься, неужели настал то долгожданный день.
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