Написать сочинение История любви Владимира Дубровского и Маши Троекуровой

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Роман «Дубровский» создавался Пушкиным в 1832 – 1833 годах. Название романа Пушкину не принадлежит – оно дано издателями по имени главного героя. В основу сюжета этого произведения лег рассказ близкого приятеля Пушкина П.В. Нащокина.Главный герой романа – Владимир Дубровский – воспитывался в Санкт – Петербурге в кадетском корпусе. В дальнейшем он стал офицером. С отцом он почти не общался, но все равно его очень любил. Деньги, которые ему посылал отец, Дубровский – младший тратил неблагоразумно. В связи с тяжелой болезнью отца, случившейся по вине соседа Троекурова, Владимиру пришлось вернуться домой.После смерти отца Дубровский сжег Кистеневку и стал вместе со своими крепостными грабить богатых людей.Главной героиней романа является Мария Кирилловна Троекурова – любимая дочь помещика Кириллы Петровича Троекурова. Маша – юная девушка, образованная и имеющая музыкальные способности.Судьбы Владимира и Маши были похожи – оба рано потеряли матерей, оба были одиноки и впечатлительны.Дубровский произвел впечатление на Марию Кирилловну еще в образе учителя французского языка Дефоржа. Он покорил Машу своим бесстрашием и чувством собственного достоинства. Вскоре Дубровский признался Маше в своих чувствах и сказал, что он решил отказаться от мести, так как дом, где обитает Маша, для него священен. Владимир также пообещал девушке свою помощь и поддержку – в том случае, если ее постигнет несчастье…Через некоторое время Троекуров нашел для дочери жениха – старого князя Верейского. Маша князя не любила, однако открыто противиться воле отца не могла. Она обратилась за помощью к Дубровскому, но Владимир не успел ее вовремя спасти от ненавистного замужества. Мария была обвенчана и стала княгиней Верейской.В последнюю свою встречу с Владимиром Маша отказалась с ним уехать – клятвы, произнесенные в церкви, она считала священными и не могла их преступить.Владимир, спасаясь от преследований, уехал за границу.Так несчастливо закончилась любовь двух молодых людей.Я задаю себе вопрос: кто знает, что было бы, если бы Владимир Дубровский успел и спас Машу от брака с князем?.. Как сложилась бы их жизнь? И можно ли кого-то из героев винить в произошедшей с ними трагедии? Наверное, каждый из них виноват по-своему.