Написать сочинение-миниатюру на тему:"мой школьный день" плииииз

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Каждый человек в своём лет детстве ходил в школу. И я тоже не исключение. Сегодня у меня был замечательный день. Я получила хорошие оценки по алгебре и русскому. И написала контрольную по географии. Мне очень нравится ходить в школу.