Написать сочинение на тему: Один день из жизни египетского земледельца".
История
Написать сочинение на тему: Один день из жизни египетского земледельца".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
День из жизни земледельца Земледельцы как мы знаем собирали урожай,выращивали пшеницу, рожь и так далее. Они работали и старались чтобы обеспечить не только себя но и фараона. К земледельцам приходили писцы и собирали налоги(большую часть урожая) в казну фараона ну, а обычным людям почти ничего не оставалось...
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