Написать сочинение на тему: Один день из жизни египетского земледельца".

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Написать сочинение на тему: Один день из жизни египетского земледельца".
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Автор: Гость
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Гость:
День из жизни земледельца Земледельцы как мы знаем собирали урожай,выращивали пшеницу, рожь и так далее. Они работали и старались чтобы обеспечить не только себя но и фараона. К земледельцам приходили писцы и собирали налоги(большую часть урожая) в казну фараона ну, а обычным людям почти ничего не оставалось...
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