Написать сочинение на тему: Один день из жизни египетского земледельца".

Гость: Гость:

День из жизни земледельца Земледельцы как мы знаем собирали урожай,выращивали пшеницу, рожь и так далее. Они работали и старались чтобы обеспечить не только себя но и фараона. К земледельцам приходили писцы и собирали налоги(большую часть урожая) в казну фараона ну, а обычным людям почти ничего не оставалось...