Написать сочинение о любом герое из сказок А.С.Пушкина
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Написать сочинение о любом герое из сказок А.С.Пушкина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жена деда из сказки А.С.Пушкина "Золотая рыбка" Жена деда сначала попросила корыто но ей этого было мало и когда дошло до предела то золотая рыбка наказала ёё!
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