Написать сочинение про мамино детство

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Школьное детство мамы... . Однажы, придя после школы, я спросил у мамы немного о её школьном детстве.. . В школе, она была харашисткой, особенно ей нравились уроки труда, Её классным руководителем была учительница по математике, С ней у неё были очено хорошие отношения, они много разговаривали между собой, ладили, многое обсуждали, В сейчашнее время мама иногда дарит ей маленькие подарки, за всё прожитье, за то что она её учила . Раньше эта учительница была молодой и весёлой девушкой, а сейчас она милая бабушка . У моей мамы остались очень хорошие воспоминания с этим учителем . Вот такая маленькая история о детстве моей мамы.