Поезд выехал из одного города в другой в 5 ч утра. С какой скоростью он должен ехать, чтобы прибыть в другой город в 10 ч вечера того же дня, если расстояние между городами 935 км?

Математика
Поезд выехал из одного города в другой в 5 ч утра. С какой скоростью он должен ехать, чтобы прибыть в другой город в 10 ч вечера того же дня, если расстояние между городами 935 км?
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Гость:
1)935:10=93(км/ч)  Ответ:93км/ч
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