Поезд выехал из одного города в другой в 5 ч утра. С какой скоростью он должен ехать, чтобы прибыть в другой город в 10 ч вечера того же дня, если расстояние между городами 935 км?

Математика

Поезд выехал из одного города в другой в 5 ч утра. С какой скоростью он должен ехать, чтобы прибыть в другой город в 10 ч вечера того же дня, если расстояние между городами 935 км?

Автор: Гость