Написать сочинение-рассуждение на тему "Какого человека можно назвать нравственным?"

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Нравственность - это некие правила поведения, определенный набор душевных качеств человека. То состояние, когда человек чётко определяет границы добра и зла. Такой человек не просто не переступит черту, а, наоборот, он не сможет пройти мимо, когда кто-то нуждается в помощи. Нравственный человек живёт такими понятиями, как честь, совесть, долг, справедливость. Мало того, он требует того же от окружающих. Важно, чтобы человек давал оценку своим поступкам, своему поведению. Какая бы ситуация не случилась нравственный человек не перестаёт быть таковым.