Написати 3-4 речення про дні тижня, на англійській мові.
Английский язык
Написати 3-4 речення про дні тижня, на англійській мові.
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Monday first day of the week. All find it most difficult. Tuesday the second day of the week. Wednesday the third day of the week. Thursday fourth day of the week. Friday the fifth day of the week. And so began kinchylys weekdays weekend. Sabbath in this day decided to clean up. Sunday in the day rest and go to church.
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