Информация о археологе А. Эвансе, 3-4 предложения
История
Информация о археологе А. Эвансе, 3-4 предложения
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Сэр А́ртур Джон Э́ванс ( англ. Arthur John Evans; 8 июля 1851, Нэш-Миллс, Хартфордшир — 11 июля1941, Юлбери, Оксфордшир) — английский историк и археолог, первооткрыватель минойской цивилизации, с 1900 года вёл раскопки в Кноссе, в своих трудах реконструировал историю, культуру и религию древнего Крита
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