Информация о археологе А. Эвансе, 3-4 предложения

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Информация о археологе А. Эвансе, 3-4 предложения
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Гость:
Сэр А́ртур Джон Э́ванс ( англ. Arthur John Evans;  8 июля 1851, Нэш-Миллс,  Хартфордшир —  11 июля1941, Юлбери,  Оксфордшир) — английский историк и  археолог, первооткрыватель  минойской цивилизации, с 1900 года вёл раскопки в  Кноссе, в своих трудах реконструировал историю, культуру и религию древнего  Крита
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