Скажите пожалуйста какое проверочные слова к словам: Известный, Петербург, хранители, смириться, исправлял?
Русский язык
Скажите пожалуйста какое проверочные слова к словам: Известный, Петербург, хранители, смириться, исправлял?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ИзвЕстность - извесТен словарное сохрАнность смИришься испрАвил
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В 5 классе учатся 32 ученика из них за контрольную a учащихся получили оценку 12 а остальные получили оценку 9 сколько учащихся получили оценку 9 п...
Русский язык
Поставить тире там где это надо.Подчеркнуть грамматические основы и объяснить. Услуга в дружбе вещь святая Прекрасный человек Иван Иванович А...