Скажите пожалуйста какое проверочные слова к словам: Известный, Петербург, хранители, смириться, исправлял?

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Скажите пожалуйста какое проверочные слова к словам: Известный, Петербург, хранители, смириться, исправлял?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ИзвЕстность - извесТен словарное сохрАнность смИришься испрАвил
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