Напиши алексу письмо расскажи ему о огороде в котором ты живёш
Английский язык
Напиши алексу письмо расскажи ему о огороде в котором ты живёш
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если нет примера письма,тяжело писать,но попробую: Hello,Aleks.I'm....(своё имя).I'm ....(возраст) years old ans I live in the....(свой город).This is a very beautiful town.There are many attractions.For example sculptures,museums and much more.My town is beautiful,nice and I love it very much.
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