Напиши названия тотемных животных с которыми связано богатырь волх

Литература
Напиши названия тотемных животных с которыми связано богатырь волх
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Гость:
Прилакательное                  какой?     хорошей
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