Проблема маленько человека в творчестве Пушкина. Именно Пушкина , не Гоголя
Литература
Проблема маленько человека в творчестве Пушкина. Именно Пушкина , не Гоголя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленький человек – ничего не примечательный чиновник низшего класса люди, подобные ему (самсон вырин), занимали в обществе одну из самых низких ступеней, были почти бесправными и беззащитными. С Пушкина началась разработка одно из любимых тем русской литературы маленького человека.
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