Проблема маленько человека в творчестве Пушкина. Именно Пушкина , не Гоголя

Гость: Гость:

Маленький человек – ничего не примечательный чиновник низшего класса люди, подобные ему (самсон вырин), занимали в обществе одну из самых низких ступеней, были почти бесправными и беззащитными. С Пушкина началась разработка одно из любимых тем русской литературы маленького человека.