Помогите написать сочинение на тему история создания памятника План: 1) История ??оздания 2) описание 3) общее впечатление

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Bид памятника весьма эффектен: поза поэта непринуждённая, простая, взгляд задумчивый, устремлённый вдаль. Пушкин стоит прямо, выдвинув несколько вперёд левую ногу, правая рука заложена за жилет, на плече широкий плащ, в левой руке за спиной держит шляпу, голова немного наклонена. Полное сходство с верным портретом поэта и с маской, снятой с лица в день его кончины. На памятнике подобающая надпись и стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» . История создания В 1860 году по инициативе выпускников Царскосельского лицея, в котором учился Пушкин, была объявлена подписка по сбору средств на сооружение памятника в Санкт-Петербурге. Было собрано около 13 тыс. рублей. В 1870 году проводится новая подписка по инициативе лицеиста Якова Карловича Грота, и к 1880 году удаётся собрать около 106 тыс. рублей. В 1875 году по итогам проведения открытого конкурса первая премия за проект памятника Пушкину была присуждена Александру Михайловичу Опекушину. Для ведения строительно-монтажных работ Александр Михайлович пригласил архитектора Ивана Семёновича Богомолова. Последующие пять лет ушли на изготовление модели статуи, отливку на бронзолитейном заводе в Петербурге, изготовление пьедестала из тёмно-красного сердобольского гранита и окончательный монтаж. Памятник первоначально предполагалось открыть 19 октября 1879 года (годовщина открытия Лицея) , но из-за повреждения одного из угловых монолитов (под лестницами) его пришлось заменить двумя новыми, соединёнными вместе, что привело к задержке. К весне 1880 года все работы по сооружению памятника были закончены. Новым днём открытия было назначено 26 мая 1880 года (день рождения поэта) ; эта дата была отсрочена из-за траура по императрице Марии Александровне [3]. 6 июня 1880 года, несмотря на пасмурную погоду, москвичи во множестве собрались на Страстной площади, в начале Тверского бульвара, где ликованием встретили открытие памятника. Надписи на пьедестале "...Пьедестал украшают строки из пушкинского стихотворения «Памятник» . ."