Составить задачу в два действия по нахождению периметра фигур
Математика
Составить задачу в два действия по нахождению периметра фигур
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для ремонта пола длинной десять метров и шириной в пять метров нужен линолиум. Сколько его понадобится? 1) 10*2+5*2=30
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