Увиличьте число в)40 на 50% г)425 на 4% с решением плиис
Математика
Увиличьте число в)40 на 50% г)425 на 4% с решением плиис
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50%-0,5 40*0,5=20 40+20=60 4%-0,04 425*0,04=17 425+17=442
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