Напиши невеличку розповідь (5-7 речень про свій клас,школу.

Гость: Гость:

Я дуже люблю школу, в якій навчаюсь. Бо до школи приходять зовсім маленькими, а виходять вже дорослими, з певними знаннями та досвідом людьми. Саме у школі з’являються справжні та вірні друзі, які залишаються на все життя. Я люблю свою школу! А я не люблю школу