Напиши невеличку розповідь (5-7 речень про свій клас,школу.
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Напиши невеличку розповідь (5-7 речень про свій клас,школу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я дуже люблю школу, в якій навчаюсь. Бо до школи приходять зовсім маленькими, а виходять вже дорослими, з певними знаннями та досвідом людьми. Саме у школі з’являються справжні та вірні друзі, які залишаються на все життя. Я люблю свою школу! А я не люблю школу
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