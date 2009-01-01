Напиши сочинение на тему: мой любимый сказочный герой (любой)
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Напиши сочинение на тему: мой любимый сказочный герой (любой)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой любимый литературный герой – это Гермиона Грейнджер . Гермиона Грейнджер – героиня серии книг о Гарри Поттере. Гермиона очень умная и хорошо учиться. Она хороший и верный друг. Никогда никого не оставит в беде, всегда поможет. Ещё Гермиона Грейнджер очень весёлая и жизнерадостная. Советую всем прочитать серию книг о Гарри Поттер и следовать примеру Гермионы.
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