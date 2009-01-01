РАЗДЕЛИТЬ СЛОВА НА СЛОГИ Банщик птичник отличник бетонщик зеленщик барабанщик и ??варщик плыли в солнечный день на речном пароходе. У дочки была привычка терять ручку колечко гречку овечку и Жучку. Ночная бабочка нянчит птенчиков.

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РАЗДЕЛИТЬ СЛОВА НА СЛОГИ Банщик птичник отличник бетонщик зеленщик барабанщик и ??варщик плыли в солнечный день на речном пароходе. У дочки была привычка терять ручку колечко гречку овечку и Жучку. Ночная бабочка нянчит птенчиков.

Автор: Гость