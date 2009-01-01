РАЗДЕЛИТЬ СЛОВА НА СЛОГИ Банщик птичник отличник бетонщик зеленщик барабанщик и ??варщик плыли в солнечный день на речном пароходе. У дочки была привычка терять ручку колечко гречку овечку и Жучку. Ночная бабочка нянчит птенчиков.
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РАЗДЕЛИТЬ СЛОВА НА СЛОГИ Банщик птичник отличник бетонщик зеленщик барабанщик и ??варщик плыли в солнечный день на речном пароходе. У дочки была привычка терять ручку колечко гречку овечку и Жучку. Ночная бабочка нянчит птенчиков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бан-шик,птич-ник,от-лич-ник,бе-тон-шик,зе-лен-шик,ба-ра-бан-шик, Свар-шик,плы-ли,в,сол-неч-ный,день,на,реч-ном,па-ро-хо-де. У доч-ки,бы-ла при-выч-ка те-пять руч-ку,ко-леч-ко,гре-чку,ове-чку и Жуч-ку. Ноч-ная ба-боч-ка нян-чит птен-чика.
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