В каком веке на Московском университета была присвоена имя м в Ломоносова
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В каком веке на Московском университета была присвоена имя м в Ломоносова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 мая 1940 года МГУ было присвоено название им.Ломоносова
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