Дайте определение Жизненная форма-

Биология
Дайте определение Жизненная форма-
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизненная форма 1) У растений у растений (биоморфа) их внешний облик, отражающий приспособленность к условиям среды, а также группа растений со сходными приспособительными признаками. Различают основные жизненные формы: фанерофиты, хамефиты, гемикриптофиты, криптофиты, а также терофиты. 2) У животных группа особей (разных видов или внутри одного вида), имеющих сходные эколого-морфологические приспособления для обитания в одинаковой среде 
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