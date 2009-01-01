Помогите решить! срочно! 20 марта в 2009 году пришлось на пятницу. На какой день недел?? пришлось 6 апреля в 2009 году? В марте 31 день.

Математика

Помогите решить! срочно! 20 марта в 2009 году пришлось на пятницу. На какой день недел?? пришлось 6 апреля в 2009 году? В марте 31 день.

Автор: Гость