Помогите решить! срочно! 20 марта в 2009 году пришлось на пятницу. На какой день недел?? пришлось 6 апреля в 2009 году? В марте 31 день.
Математика
Помогите решить! срочно! 20 марта в 2009 году пришлось на пятницу. На какой день недел?? пришлось 6 апреля в 2009 году? В марте 31 день.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На понедельник. из 31 дня вычитаем 20 дней. получаем 11 дней. К пятнице прибавляем 11 дней получаем вторник. Вторник+ 6 дней=понедельник
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