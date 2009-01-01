Помогите решить! срочно! 20 марта в 2009 году пришлось на пятницу. На какой день недел?? пришлось 6 апреля в 2009 году? В марте 31 день.

Математика
Помогите решить! срочно! 20 марта в 2009 году пришлось на пятницу. На какой день недел?? пришлось 6 апреля в 2009 году? В марте 31 день.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На понедельник.  из 31 дня вычитаем 20 дней. получаем 11 дней.  К пятнице прибавляем 11 дней получаем вторник. Вторник+ 6 дней=понедельник
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