Длина участка земли прямоугольной формы 25 м, а ширина 24 м . Десятую часть этого уча??тка занимают постройки . На четвёртой его части посажены овощи, а на остальной площади-фруктовые деревья. Какая площадь занята фруктовыми де...
Математика
Длина участка земли прямоугольной формы 25 м, а ширина 24 м . Десятую часть этого уча??тка занимают постройки . На четвёртой его части посажены овощи, а на остальной площади-фруктовые деревья. Какая площадь занята фруктовыми деревьями ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)25×24=600 м кв - площадь участка 2)600×1/10=60 м кв -занимают постройки 3)600×1/4=150 м кв - овощи 4)600-(150+60)=390 м кв - занята фруктовыми деревьями.
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