Длина участка земли прямоугольной формы 25 м, а ширина 24 м . Десятую часть этого уча??тка занимают постройки . На четвёртой его части посажены овощи, а на остальной площади-фруктовые деревья. Какая площадь занята фруктовыми де...

Математика

Длина участка земли прямоугольной формы 25 м, а ширина 24 м . Десятую часть этого уча??тка занимают постройки . На четвёртой его части посажены овощи, а на остальной площади-фруктовые деревья. Какая площадь занята фруктовыми деревьями ?

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