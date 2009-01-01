Отрезки АВ и DC лежат на параллельных прямых, а отрезки AC .u BD пересекаются в точке М. Найти МС,если АВ=18;DC =54;AC =48
Геометрия
Отрезки АВ и DC лежат на параллельных прямых, а отрезки AC .u BD пересекаются в точке М. Найти МС,если АВ=18;DC =54;AC =48
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