Начерти круг и раздели его на 4 равние части.
Математика
Начерти круг и раздели его на 4 равние части.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто рисуете круг и чертите диаметр, проходящий через центр окружности. Далее снова чертите диаметр, перпендикулярный первому. Вот что у вас должно получиться:
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