Напиши сочинение про маленького принца и с какой он планеты как называется планета(Антуан де Сент-ЭКЗЮПЕРИ "Маленький принц"

Гость: Гость:

Планета B612 он был очень хороший и умный он творил добро и дарит его людям "главного глазами не увидешь , зорко одно лишь сердце " Маленький принц — удивительный персонаж. В нем каким-то непостижимым образом гармонично сочетаются детская непосредственность и прямодушие и умение понимать истинную суть вещей, присущее только умудренным жизнью старикам. Так же необычны его поступки и поведение. С трогательной заботливостью относится он к капризной и своенравной розе, требующей, чтобы ее то поливали, то закрывали ширмой, то накрывали стеклянным колпаком. Попав на Землю и увидев, что его цветок — не единственный, «какого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд», он задумывается над тем, чем же его роза отличается от остальных и почему она ему так дорога. Тут Маленькому принцу приходит на помощь его новый друг Лис. Он говорит: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». Эти слова помогают золотоволосому герою осознать, что его роза для него — единственная на свете, потому что они приручили друг друга, подружились, наполнили жизнь смыслом. Как точны слова Лиса! Ведь как можно увидеть глазами, что делает дом родным и уютным, а звезды — прекрасными и притягательными? Для этого нужно иметь зоркое сердце, не ослепленное злостью, завистью, жадностью, лицемерием. Лишь оно способно понять то внутреннее ощущение счастья и радости, скрытое за внешней оболочкой. Я благодарна Антуану де Сент-Экзюпери за чудесную сказку, которая помогает людям сохранить чистую детскую душу, научиться отличать главное от второстепенного и верить не столько глазам, сколько своему сердцу.