Напиши время которое показывают часы. 7:30, 8:15, 9:40, 15:19, 17:00 на английском
Английский язык
Напиши время которое показывают часы. 7:30, 8:15, 9:40, 15:19, 17:00 на английском
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Запиши по одному слову, где буква ю обозначает два звука: после гласного звука в начале слова после мягкого знака
Математика
Одна сторона треугольника равна 7см,второя 8см, а третья на 4см больше второй сторо??ы. найди периметр треугольника?
Геометрия
Умоляяяяююю дан треугольник ABC в котором MN параллельно АС Sabc:bmn=49:25 MN=20 НАЙТИ АС Чер??еж : равнобедренный треугольик а в нем треугольник ВMN